Германия отозвала посла в России для консультации

Германия отзывает для консультаций своего посла в Москве Александера Ламбсдорфа после обвинений в адрес России в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявила журналистам представитель МИД ФРГ. ТАСС

«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа», - сказала представитель ведомства, добавляя, что посол «будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву». Газета.Ru

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию». В тот же день Берлин выразил временному поверенному в делах России в ФРГ протест из-за якобы доказанной кибератаки. Lenta.ru