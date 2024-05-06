Симоньян рассказала о причинах разрыва России с Западом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия и «западная империя» все больше отдаляются друг от друга из-за неприятия Западом христианских ценностей. Отрывок своего выступления в эфире «России 1» она опубликовала в Telegram.

Симоньян рассказала, что с самыми масштабными гонениями христиане столкнулись при римском императоре Нероне. Те события, по ее мнению, имеют прямое отношение к происходящему в мире сегодня.

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Симоньян отметила, что в древнеримской мифологии главным богом и «одним из главных развратников» был Юпитер. По его примеру жили и императоры западных цивилизаций, подчеркнула главред RT.

«И тут появляются люди, которые говорят: «Нет. Бог есть свет. Бог есть смирение. Бог есть человеколюбие. Бог есть гуманизм». Как они могут допустить или позволить жить рядом с собой такой религии, которая не признает их сатурналии, <…> их невероятные траты на ненужные никому роскошества, на пиры», - рассказала Симоньян.

По ее словам, для противников христианства важнее всего мимолетные удовольствия, так как эти люди не верят в вечную жизнь и хотят «урвать все здесь и сейчас».

«Нас сейчас с вот этой империей - западной империей - разделяет ров. Этот ров постоянно ширится, и я прямо чувствую, как он наполняется какой-то кипящей смолой, которую можно назвать, наверное, геенной огненной», - подчеркнула Симоньян.

По ее мнению, осознание того, что Россия находится на «светлом берегу», имеет колоссальное значение для российских военных.

«Они ведь защищают не только Донбасс, они защищают не только Русский мир, они защищают фундамент Русского мира, который зиждется на тех самым постулатах христианства», - заключила Симоньян.

Ранее Симоньян поспорила с журналистом BBC News, задававшим вопросы о выборах президента России. Она заявила, что РФ не должна жить так же, как живут на Западе. Журналист спросил Симоньян, сталкивался ли президент Владимир Путин с серьезными оппонентами на выборах 2024 года. Симоньян в ответ задала вопрос, есть ли необходимость в серьезном оппоненте.