Госдума отменила пленарное заседание

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания палаты сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание 8 мая. Парламентская газета

«Вячеслав Володин в начале заседания (оно проходит в закрытом для СМИ режиме - прим. ТАСС) сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая», - сказал источник. ТАСС

Ранее думская комиссия по регламенту внесла на рассмотрение в ГД проект о дополнительных заседаниях 10 и 13 мая. Первое может начаться в 14 часов, а второе – в 10 часов. При этом предлагалось отменить другие собрания, запланированные на 7 и 16 мая. Москва24