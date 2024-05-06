Володин сообщил об отмене пленарного заседания Госдумы 8 мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об отмене пленарного заседания, намеченного на 8 мая, сообщил ТАСС источник в Думе.

"Вячеслав Володин в начале заседания (оно проходит в закрытом для СМИ режиме - прим. ТАСС) сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая и назначить дополнительное пленарное заседание на 10 мая", - сказал источник.

Ранее комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления о проведении дополнительных пленарных заседаний 10 и 13 мая. Документ, размещенный в думской электронной базе, также предлагает отменить пленарные заседания палаты 7 и 16 мая.