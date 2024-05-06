Как пройдет инаугурация президента России в 2024 году: подробности

Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. В Большом Кремлевском дворце уже полным ходом идут подготовительные работы к этому событию. URA.RU подробно рассказывает об этом событии.

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Что такое инаугурация

Инаугурация — это торжественная процедура вступления избранного президента в должность. Она предусмотрена Конституцией Российской Федерации.

Как будет проходить

В Кремлевском дворце в Москве уже идут репетиции торжественного мероприятия по старому проверенному плану без изменений. Рассказываем, что включает каждый этап церемонии.

Сбор гостей . Гости соберутся в Кремлевском дворце, пройдя через Кутафью и Боровицкую башни, соблюдая дресс-код, чтобы занять свои места в залах. За происходящим в Андреевском зале они смогут наблюдать через мониторы. Мобильные телефоны запрещены. Приглашенные должны прибыть до 11:15, чтобы не остаться за закрытыми дверями.

. Гости соберутся в Кремлевском дворце, пройдя через Кутафью и Боровицкую башни, соблюдая дресс-код, чтобы занять свои места в залах. За происходящим в Андреевском зале они смогут наблюдать через мониторы. Мобильные телефоны запрещены. Приглашенные должны прибыть до 11:15, чтобы не остаться за закрытыми дверями. Торжественное открытие . В Андреевском зале проходит торжественное открытие с выходом знаменосцев с Государственным флагом, Конституцией, Штандартом президента и Знаком главы государства. России под звуки живого оркестра. После того, как председатель Конституционного суда (КС) и председатели обеих палат парламента поднимутся на подиум, на трибуне Конституционного суда справа будет размещена Конституция РФ, а слева — Знак президента.

. В Андреевском зале проходит торжественное открытие с выходом знаменосцев с Государственным флагом, Конституцией, Штандартом президента и Знаком главы государства. России под звуки живого оркестра. После того, как председатель Конституционного суда (КС) и председатели обеих палат парламента поднимутся на подиум, на трибуне Конституционного суда справа будет размещена Конституция РФ, а слева — Знак президента. Прибытие президента России . Президент России прибывает в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота, сопровождаемый кортежом. После принятия рапорта часового Кремля он поднимается по парадной лестнице на подиум Андреевского зала ровно в полдень.

. Президент России прибывает в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота, сопровождаемый кортежом. После принятия рапорта часового Кремля он поднимается по парадной лестнице на подиум Андреевского зала ровно в полдень. Инаугурация. Во время инаугурации президент России, кладя руку на конституцию, произносит присягу. Ее текст содержится в статье 82 Основного закона: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». После речи он получает Штандарт и Знак президента, и официально вступает в должность. Звучит государственный гимн, а над президентской резиденцией развевается Штандарт главы государства.

Завершение церемонии инаугурации . По окончании инаугурационной церемонии производят 30 выстрелов из пушек в честь главнокомандующего Вооруженными силами России.

. По окончании инаугурационной церемонии производят 30 выстрелов из пушек в честь главнокомандующего Вооруженными силами России. Парад Президентского полка . Во время парада Президентского полка в рамках церемонии инаугурации на Соборной площади выходят военнослужащие и кавалеры. Репетиции этой части церемонии продолжаются до 7 мая.

. Во время парада Президентского полка в рамках церемонии инаугурации на Соборной площади выходят военнослужащие и кавалеры. Репетиции этой части церемонии продолжаются до 7 мая. Отставка правительства. По закону, при вступлении нового президента РФ действующее правительство подает в отставку. Новый президент назначает временного премьер-министра для составления нового кабинета министров. Новые кандидатуры премьер предлагает президенту на утверждение.

Предыдущие инаугурации

1991 год . Инаугурация первого президента России Бориса Ельцина состоялась в Кремлевском дворце съездов и продолжалась 50 минут. После открытия торжественного заседания съезда народных депутатов, Ельцин, стоя у трибуны и приложив руку к сердцу, принес присягу. Прозвучал российский гимн, затем был поднят флаг РСФСР рядом с флагом СССР. Патриарх Алексий II освятил президента. Ельцин и Горбачев выступили с речами, обменялись рукопожатиями и покинули сцену.

. Инаугурация первого президента России Бориса Ельцина состоялась в Кремлевском дворце съездов и продолжалась 50 минут. После открытия торжественного заседания съезда народных депутатов, Ельцин, стоя у трибуны и приложив руку к сердцу, принес присягу. Прозвучал российский гимн, затем был поднят флаг РСФСР рядом с флагом СССР. Патриарх Алексий II освятил президента. Ельцин и Горбачев выступили с речами, обменялись рукопожатиями и покинули сцену. 1996 год . В Государственном Кремлевском дворце прошла инаугурация Бориса Ельцина. В зале было 4500 гостей. Ельцин вошел в зал в 12:00 под гимн России, получил свидетельство об избрании и принес присягу. Его короткое обращение длилось 45 секунд из-за его состояния после инфаркта. Подняли президентский штандарт, наложили знак президента, а Алексий II выразил напутствие. Зазвучала ода, и состоялся артиллерийский салют из 30 залпов. Все произошедшее заняло около получаса.

. В Государственном Кремлевском дворце прошла инаугурация Бориса Ельцина. В зале было 4500 гостей. Ельцин вошел в зал в 12:00 под гимн России, получил свидетельство об избрании и принес присягу. Его короткое обращение длилось 45 секунд из-за его состояния после инфаркта. Подняли президентский штандарт, наложили знак президента, а Алексий II выразил напутствие. Зазвучала ода, и состоялся артиллерийский салют из 30 залпов. Все произошедшее заняло около получаса. 2000 год . Владимир Путин стал президентом России в Большом Кремлевском дворце. Его инаугурацию посетили 1500 гостей. В церемонии участвовали знаменосцы, была оглашена победа на выборах, после чего Путин принял присягу. Церемонию завершил парад кремлевского полка и салют.

. Владимир Путин стал президентом России в Большом Кремлевском дворце. Его инаугурацию посетили 1500 гостей. В церемонии участвовали знаменосцы, была оглашена победа на выборах, после чего Путин принял присягу. Церемонию завершил парад кремлевского полка и салют. 2004 год . Состоялась вторая инаугурация Владимира Путина, которая была самой короткой в истории России и длилась около 20 минут. Путин вошел в Георгиевский зал, принес присягу, прозвучал гимн, прогремели артиллерийские залпы, над Кремлем подняли штандарт. Ельцин не присутствовал из-за болезни. Путин выступил с речью, не надев знак президента, принял поздравления и посмотрел на парад. На церемонию были приглашены 1700 человек.

. Состоялась вторая инаугурация Владимира Путина, которая была самой короткой в истории России и длилась около 20 минут. Путин вошел в Георгиевский зал, принес присягу, прозвучал гимн, прогремели артиллерийские залпы, над Кремлем подняли штандарт. Ельцин не присутствовал из-за болезни. Путин выступил с речью, не надев знак президента, принял поздравления и посмотрел на парад. На церемонию были приглашены 1700 человек. 2008 год . Состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Церемония продолжалась около 50 минут. Путин произнес свою речь, а затем Медведев принес президентскую присягу и выступил с инаугурационной речью. По окончании церемонии они провели смотр Президентского полка. После этого в Благовещенском соборе Кремля патриарх Алексий II отслужил молебен и благословил Медведева.

. Состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Церемония продолжалась около 50 минут. Путин произнес свою речь, а затем Медведев принес президентскую присягу и выступил с инаугурационной речью. По окончании церемонии они провели смотр Президентского полка. После этого в Благовещенском соборе Кремля патриарх Алексий II отслужил молебен и благословил Медведева. 2012 год . Владимир Путин вступил в должность президента России в третий раз. Церемония длилась около часа. Дмитрий Медведев, покидавший пост, выступил перед присягой. В конце мероприятия состоялся смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля, после чего глава государства присутствовал на молебне в Благовещенском соборе, которое отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

. Владимир Путин вступил в должность президента России в третий раз. Церемония длилась около часа. Дмитрий Медведев, покидавший пост, выступил перед присягой. В конце мероприятия состоялся смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля, после чего глава государства присутствовал на молебне в Благовещенском соборе, которое отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 2018 год. Путин в четвертый раз стал президентом. Церемония прошла с символичными отступлениями, он приехал на новом лимузине проекта «Кортеж». После церемонии он пообщался с представителями организаций и назначил Дмитрия Медведева премьер-министром.

Будут ли изменения в церемонии

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в этом году в церемонии будут внесены лишь незначительные коррективы. Администрация Кремля пока не раскрывает детали изменений. Однако, по словам Пескова, основной формат торжественной части мероприятия известен и отточен за три десятилетия.

Возможные провокации

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предупредил о провокациях перед инаугурацией Владимира Путина. Недружественные страны готовятся создать негативный фон накануне церемонии. Подготовленные акции планируются у посольств России в странах Евросоюза и НАТО. Активистам раздаются антироссийские материалы.