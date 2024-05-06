Песков оценил западные публикации о готовности РФ устраивать теракты в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал Financial Times (FT) о якобы подготовке Россией диверсий в Европе несерьезным. По его словам, эти обвинения голословны. ТАСС

«Мы не знаем. Это не похоже на серьезный материал. Это очередные голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше и больше. Мы относимся к таким сообщениям соответствующим образом», — заявил он. Ura.Ru

Financial Times в своем материале 5 мая писало о том, что Россия якобы готовит диверсионные акты в Европе. Источники в трех европейских спецслужбах предупредили о возможных «взрывах и поджогах». Lenta.ru