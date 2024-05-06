Запад провоцирует беспрецедентный виток напряженности на Украине, это требует ответных мер со стороны России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предстоящие ядерные учения. ТАСС

«Исчерпывающе об этом сказано в сообщении Минобороны. Речь идет о заявлении господина Макрона, британских представителей. К ним добавились и представители Сената США, которые говорили о готовности и намерении направить вооруженные контингенты на Украину. Фактически выставлять солдат НАТО перед российскими военными. Это новый виток эскалации напряженности, беспрецедентный, он требует особого внимания и принятия особых мер», — заявил Песков. Ura.Ru

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учени будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия. Газета.Ru