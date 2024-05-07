Первые гости прибывают на церемонию инаугурации Путина

Первые гости уже начали прибывать на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости.

На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены российского кабмина, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда и другие представители власти. Также гостями церемонии станут некоторые звезды спорта и шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12:00.