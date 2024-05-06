Песков заявил о преждевременности разговоров о новом лидере Украины

В Кремле считают преждевременными разговоры о новом, более предпочтительном лидере Украины, с которым можно будет наладить отношения.

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Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Преждевременно об этом говорить», — заявил Песков в ответ на вопрос, с кем из потенциальных представителей украинской стороны Москва могла бы вести диалог.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины.