Песков заявил о преждевременности разговоров о новом лидере Украины
В Кремле считают преждевременными разговоры о новом, более предпочтительном лидере Украины, с которым можно будет наладить отношения.
Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Преждевременно об этом говорить», — заявил Песков в ответ на вопрос, с кем из потенциальных представителей украинской стороны Москва могла бы вести диалог.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины.