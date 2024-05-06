В Госдуме озвучили еще одну цель спецоперации

Россия еще до заявления американской стороны, что Париж тайно направляет военных для участия в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), знала о происходящем. Такое мнение озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, добавив, что происходящее добавило еще одну цель, которую ВС РФ необходимо достичь в рамках спецоперации (СВО), передает NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что новая цель — наемники — является законной, по ним и раньше наносились удары высокоточным оружием в зоне боевых действий.

«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью», — уточнил Журавлев.

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Парламентарий полагает, что на самом деле все эти граждане едут на Украину для участия в боевых действиях. Он напомнил, что 14 января целое подразделение таких наемников было уничтожено в Харькове российским ракетным ударом. Всего в зоне СВО за все время конфликта ликвидировали 147 французских наемников.

«Появление наемников и техники — безусловно, очередная задача — ликвидировать. Остается ждать, когда лопнет терпение у руководства и будет нанесен удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше», — предупредил Алексей Журавлев.

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