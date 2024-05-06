ФСБ рассекретила заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американцами и СССР, чтобы договориться с США и Великобританией и вместе воевать против Советского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, опубликовавшей документ, который в 1948 году писал бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше советскому правительству.

Гюнше был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и доставлен в Москву. В конце апреля 1948 года он написал заявление советскому правительству, в котором подробно описал события, происходившие в ставке Гитлера в конце лета и осенью 1944 года. В заявлении Гюнше рассказал о совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге. Оно состоялось сразу после проведенной советскими войсками Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции, в результате которой была разгромлена немецкая группа армий «Южная Украина», освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны.

«Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними» - так, по словам Гюнше, говорил Гитлер.

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Задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы «всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались» - тогда Германии представится «блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм». В подтверждение своего мнения главарь нацистской Германии на совещании зачитал сообщение британского информационного агентства Exchange Telegraph, переданное ему руководителем всей прессы Третьего рейха Отто Дитрихом.

«Это сообщение из Лондона содержало резкие выпады против России. Однако было очевидно, что Гитлер опирается в своих выводах не только на сообщение английского телеграфного агентства, но еще и на другие более важные данные. В этом я убедился спустя несколько дней», — писал Гюнше.

По плану Гитлера, главный удар предстояло нанести на стыке английских и американских армий, чтобы разъединить их. Далее силам вермахта предстояло выйти к реке Маас, быстро форсировать ее, прорваться к бельгийскому Антверпену и занять его, «учитывая, что Антверпен имел огромное значение для снабжения англо-американцев».

Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.