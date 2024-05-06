МИД РФ: Россия движется к проведению трибунала над руководством Украины

Россия планомерно движется к проведению трибунала над политическим руководством Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live", говоря об объявлении в розыск Министерством внутренних дел России действующих и бывших руководителей Украины.

"В действиях этих людей наблюдается совершение преступлений", - прокомментировал данные решения Мирошник. "Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины, над вот этой марионеточной бригадой", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "происходит определенная формализация, российское министерство внутренних дел начинает формировать <...> скамейку подсудимых".

Ранее МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства. Кроме того, по статье Уголовного кодекса России объявлены в розыск бывший секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов, экс-глава МИД страны Павел Климкин и бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ).