Лавров высказался об отношении американских партий к России

Демократическая и Республиканская партии в США считают Россию врагом и будут пытаться нанести ей поражение вне зависимости от исхода выборов президента. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

"Скоро в США состоятся президентские выборы. Там нет никакого раскола между демократами и республиканцами по отношению к России и Китаю. Где-то может быть "пожестче", где-то "еще более жестко", но в принципе никакого различия мы не видим. И для тех, и для других, кто бы ни победил на выборах, мы по большому счету являемся врагом. Противником или врагом - это уже нюансы. Но "стратегическое поражение", которое, мол, надо нанести России - это цель американского истеблишмента", - сказал министр. "Как сказал президент России Владимир Путин, отвечая на похожий вопрос, мы будем готовы работать с тем, кого изберет американский народ, при наличии встречной готовности. У нас говорят: "Насильно мил не будешь", - добавил Лавров.

Лавров: Россия не ожидает, что выборы в США принесут перемены в двусторонние отношения

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Экс-президент Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий президент Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.