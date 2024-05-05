Лавров прокомментировал слова Кэмерона об ударах по России

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, заявивший о праве Украины наносить удары по РФ, не раскаивается в своих словах, ему неизвестно это чувство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ.

"Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно, - сказал министр. - Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна".

В четверг, 2 мая, агентство Reuters опубликовало интервью с Кэмероном, в котором тот утверждал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России. Затем материал был отозван, согласно пояснению Reuters, на время "пересмотра некоторых деталей сообщения".

Кэмерон: Украина может сама выбирать цели для применения британского оружия

Новая версия вышла в 00:00 мск и ничем не отличалась от первоначального материала. В ней также содержалось обещание Лондона продолжить ежегодно оказывать помощь Украине в размере £3 млрд ($3,74 млрд) столько, сколько потребуется.