Лавров: Макрон сейчас "дышит пещерной русофобией"

Президент Франции Эмманюэль Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы заполучить лидерство в Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

"Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире, - сказал министр. - Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни". "Сравнивая с тем, что Запад творил в других местах, включая Балканы, становится понятно, что приоритетность данной темы опирается на искусственно раздутые информационные войны, - указал Лавров. - Посмотрим, как все будет развиваться. Запад врет. В этом у меня нет сомнений".

Глава дипведомства РФ назвал саморазоблачением слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга и других лидеров ЕС и Североатлантического альянса "о том, что они поддерживают Украину и отстаивают европейские ценности, за которые умирают украинские граждане".

"Так было в свое время в Европе, - продолжил он. - То Наполеон, то Гитлер поднимали на войну против России, а потом и Советского Союза завоеванные европейские страны. По большому счету это сохраняется в их менталитете".

Макрон счел российские ракеты угрозой Европе

Министр обратил внимание на недавнее интервью Макрона журналу The Economist, в котором он заявил, что Россия - это главная угроза для Европы, прежде всего для Франции и Германии.