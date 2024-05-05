Кадыров поздравил православных с Пасхой

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров поздравил православных с праздником Пасхи в своем Telegram-канале

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«Поздравляю всех православных граждан России и Чеченской Республики с самым важным христианским праздником», — написал он.

По мнению главы региона, означенный праздник помогает единению верующих, наполняя их души милосердием и состраданием.

Кадыров подчеркнул, что представители любых религий относятся к Пасхе с особым уважением, она также занимает особенное место в духовной жизни христианина.

«Укрепление межнационального мира и согласия является важнейшим направлением деятельности власти республики», — заключается в публикации.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме прибыл в Москву, откуда его доставили на главную пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Частицы священного огня также доставили в 15 московских храмов и на Кубань. Символ воскресения Иисуса Христа в этом году сошел спустя несколько часов после начала обряда. Перед началом пасхальной службы с посланием традиционно выступил патриарх Кирилл, он призвал христиан «быть в стороне от отрицательных эмоций».