Слова Владимира Зеленского о мнимом наличии украинского шеврона на плече у Господа свидетельствует о чрезмерном пристрастии украинского лидера к наркотическим веществам, заявила в интервью «Известиям» представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. В своей речи он предположил, что «Бог носит на плече шеврон с украинским флагом».

«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — отметила Захарова.

Напомним, что Зеленский постоянно публикует в соцсетях ролики, в которых рассказывает о текущей повестке, ругает оппонентов и союзников, позволяет себе крайне резкие оценки.

В РПЦ отреагировали на слова Зеленского о Боге с украинским шевроном на плече

Его высказывания и манера поведения, по словам экспертов, нередко вызывают негативную реакцию западных партнеров. Так, сенатор Диана Шошоакэ призвала не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии.

Журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале пояснил, в свою очередь, что Зеленский всегда был марионеткой США и НАТО, но теперь он надоел даже своим «хозяевам».