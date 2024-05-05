Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

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«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — сказал Мирошник.

Дипломат также опубликовал фото Зеленского у памятника его деда — Семена Ивановича Зеленского, который был в звании капитана, участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден двумя Орденами Красной Звезды.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Зеленский не просто так назвал новые корветы именами гетманов, которые были предателями, президент Украины имеет с ними схожие черты. Он напомнил Зеленскому исторические факты из биографий упомянутых лиц. Мазепа, отметил Рогов, умер на чужбине, а Выговский вовсе был казнен поляками.