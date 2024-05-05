В России высказались об «олимпийском перемирии» с Украиной

Перемирие между Россией и Украиной на период летних Олимпийских игр в 2024 году маловероятно, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она усомнилась в возможности такого развития событий.

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По мнению Светланы Журовой, президент Франции Эммануэль Макрон решил обсудить эту тему с председателем КНР Си Циньпином, чтобы попытаться через Пекин повлиять на Москву.

«Тут вопрос к Украине: Украина-то собирается какое-то перемирие на это время соблюдать? Просто они, наверное, боятся, что Украина будет обязана соблюдать перемирие, если ее спортсмены едут с гимном и флагом, а наши едут без гимна и флага, и какое тогда перемирие? Видно, хотят поддавить через сторонних влиятельных руководителей, которые якобы могут влиять на Россию», — высказалась депутат. Макрон хотел быть переговорщиком, на этой волне у него были выборы, он пытался каким-то образом разыграть эту карту, но не получилось — перемирия-то нет. Сказать — сказал, но сделать — не сделал в итоге. (...) Просто Макрону хочется, чтобы он в этом процессе как-то участвовал

Как заявил французский лидер в интервью изданию La Tribune, он намерен обсудить с китайским коллегой так называемое «олимпийское перемирие». По задумке Макрона, на период Олимпиады в Париже в 2024 году все мировые военные конфликты стоит поставить на паузу. Эту идею поддержала Генассамблея ООН. В ответ на вопрос журналиста, касается ли инициатива российско-украинского противостояния, политик ответил: «Нужно пробовать везде».

Впервые об идее перемирия на время Игр Макрон заявил в марте. Москва ответила, что готова рассмотреть вопрос временного перемирия с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что не верит в успех режима прекращения огня в период соревнований.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.