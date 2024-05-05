Рогов: Россия послала Зеленскому "четкий сигнал"

Объявлением российским МВД в розыск украинскому президенту Владимиру Зеленскому послан четкий сигнал, что с ним вести переговоры никто не намерен, поскольку для России он является преступником. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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Он указал, что эти решения свидетельствуют о том, что Зеленскому и экс-президенту Украины Петру Порошенко, которого МВД РФ также объявило в розыск, "больше с рук ничего спускать не будут". Рогов указал, что время договоренностей и попыток найти компромиссы прошло, и "обратный отсчет для них ускорился".

Политик считает Зеленского и Порошенко виновниками в деле разжигания войны на постукраинском просранстве, начиная с 2014 года.

Об объявлении в розыск Зеленского стало известно 4 мая 2024 года. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ. Действующий президент Украины разыскивается по уголовной статье. Позже также сообщалось, что российское МВД объявило в розыск по статье УК РФ и Порошенко.