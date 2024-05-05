Чубайса захотели признать иноагентом

Депутат Султан Хамзаев уже подготовил обращение в Минюст.

По его словам, в Израиле начал работать Центр российских исследований (ЦРС), который финансирует экс-глава «Роснано».

«Считаю, что министерство юстиции РФ, Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», — рассказал Хамзаев РИА Новости.

Он добавил, что Чубайс за время работы в госструктурах с доступом к данным с разным уровнем секретности «различными способами всё время уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом». Парламентарий также назвал его самым непопулярным политиком конца XX — начала XXI века.