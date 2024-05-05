Захарова прокомментировала отношения РФ и стран Прибалтики

На «враждебные действия прибалтов» Россия отреагирует асимметричными мерами, прежде всего – в экономической и транзитной сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова указала, что уже сделанные шаги «крайне негативно отразились» на бюджетах государств Прибалтики. В частности, речь идет о «переориентации грузопотоков на северо-западные порты России», передает РИА «Новости».

При этом Захарова подчеркнула, что Москва продолжит применять дипломатические меры воздействия, но не хочет доводить ситуацию до прекращения работы диппредставительств, поскольку в странах Прибалтики живет много русскоязычных людей, в том числе граждан России.

Захарова отметила, что бороться с «неофашистскими проявлениями» российским дипломатам приходится в «осадных условиях». Москва не хочет оставлять соотечественников «один на один с полицейским произволом».

Захарова заявила, что в Латвии, Литве и Эстонии стали «привычным делом преследования соотечественников за «инакомыслие», гонения на русскоязычные партии», а также «задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела», под надуманным предлогом депортируют российских граждан.

В МИД указали на рост «русофобии и бытовой дискриминации», на «травлю детей в школах и даже детских садах» Прибалтики. Отмечается, что из общественной жизни почти изгнан русский язык.

Захарова подчеркнула, что «Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами». По ее словам, «прибалты особо преуспели» в том, чтобы создавать трудности для «нормального взаимодействия» сторон, «разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией».

Напомним, командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.