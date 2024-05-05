Путин прибыл на пасхальную службу в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя в Москве. Глава государства традиционно встречает праздник в кафедральном соборе России на Волхонке.

© Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool / Reuters

В 2023 году российский лидер также встретил праздник в храме Христа Спасителя. Во время посещения штаба группировки войск «Днепр» в Пасхальную неделю Путин поздравил военных с Пасхой и вручил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

Ранее на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.