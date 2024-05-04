Старовойт: в Курской области несколько сел попали под обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 12 точек на территории региона 4 мая.

«В течение дня обстреляны пункт пропуска «Теткино» и поселок Новый Путь Глушковского района, села Локоть и Козино Рыльского района, пункт пропуска «Суджа», села Плехово, Гуево, Горналь и хутор Олешня Суджанского района», — рассказал он.

Он отметил, что пострадавших при этих обстрелах нет. Также прилеты фиксировались рядом с другими деревнями, последствий нет. Кроме того, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники ВСУ.

До этого Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел деревни Успеновка в Кореневском районе. При этом никто не пострадал. Старовойт отметил, что повреждения получили два дома.