Чрезмерно строгие проверки пассажиров, прибывших из России в аэропорт Кишинева, демонстрируют демократию в понимании президента Молдавии Майи Санду, заявила в интервью «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что пассажиры, прибывшие из России, вновь подверглись дополнительным проверкам в аэропорту Кишинева.

Стало известно о проверках пассажиров из России в аэропорту Кишинева

Политик уточнила, что таможенники допрашивали людей, обыскивали, незаконно отбирали деньги. Она добавила, что границы республики открыты, режим ЧС не введен.

«Демократия по Санду», — прокомментировала высказывания Параски Мария Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что Москве надоели постоянные «необоснованные и бездоказательные обвинения» молдавского руководства в адрес России.