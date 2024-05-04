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В Крыму призвали Запад принять позицию политика Вайткуса о полуострове

Странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса, заявившего о принадлежности Крыма России, отметил в разговоре с РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его мнению, слова Вайткуса отражают действительность и заслуживают доверия.

В Крыму призвали Запад принять позицию политика Вайткуса о полуострове
© globallookpress.com
Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как она отражает действительность и заслуживает доверия, — сказал он.

Ранее Вайткус в интервью агентству ELTA заявил, что Крым принадлежит России, поскольку его жители выразили свою волю на референдуме. По его мнению, Литва, признавшая самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым.

В феврале Смирнов заявил, что слова главы Евросовета Шарля Мишеля о глубоком шоке от принадлежности Крыма являются истерикой. По его словам, возвращение полуострова в состав РФ стало отправной точкой глобальных изменений по всему миру, что вызывает ужас на Западе.

Политик добавил, что западные страны начинают осознавать причастность к «преступлениям, хаосу и беспределу», который организовали власти Украины. При этом, по словам Смирнова, Киев готов продолжать действовать «во имя так называемых призрачных европейских демократических ценностей».

Политика
Заур Смирнов
Шарль Мишель
Европейский совет
Республика Крым
Литва
Украина