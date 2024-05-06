Госдума может утвердить премьер-министра РФ 8 мая, если Владимир Путин предложит кандидатуру после инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

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"Если мы получим сразу после инаугурации, то есть 7 мая, то пленарное заседание с большой вероятностью будет 8 мая, если позже, значит позже", – подчеркнул он.

Также, по словам Слуцкого, нижняя палата парламента может утвердить членов правительства за два пленарных заседания, которые с большой вероятностью состоятся 13 и 14 мая и будут длиться по 7–8 часов.

"Будем отталкивается от момента внесения кандидатуры премьера в Госдуму, а дальше все распишем, для этого будет специальный совет... 8 числа", – добавил глава ЛДПР.

О том, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. По его словам, за день до церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус. Тогда сенатор не исключил, что 8 мая ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

Ранее стало известно, что Путин в ближайшее время, еще до своей инаугурации, проведет заключительную встречу с правительством. Он подведет итоги работы кабмина под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. После инаугурации президента правительство сложит с себя полномочия.