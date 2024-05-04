$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Захарова прокомментировала маневры стран НАТО у границ России

Страны НАТО всерьез готовятся к конфликту с Россией, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова заявила о намерении НАТО воевать с Россией
© MFA Russia/Global Look Press

Дипломат пояснила, что заявление Совета НАТО о гибридных атаках, которые Россия якобы производит на страны НАТО, направлено на то, чтобы «оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы».

Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО о проведении гибридных атак против альянса

Кроме того, заметила Захарова, заявление является составной часть кампании по дезинформации, призванной отвести общественное внимание от реальных действий самого альянса.

В настоящее время проходят крупнейшие со времен «холодной войны» маневры НАТО Steadfast Defender, в ходе которых отрабатываются коалиционные действия против России, уточнила представитель ведомства.

«Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами», — подчеркнула Захарова.

Военные альянса в последние годы активно вовлечены в реальное противоборство с Россией: они не только поставляют вооружения ВСУ, но и снабжают их разведданными, позволяющими наносить удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, резюмировала дипломат.

Политика
Кристофер Каволи
Роб Бауэр
Мария Захарова
МИД России
НАТО
Москва
Соединенные Штаты
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости