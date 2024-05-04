Захарова заявила о намерении НАТО воевать с Россией

Страны НАТО всерьез готовятся к конфликту с Россией, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Дипломат пояснила, что заявление Совета НАТО о гибридных атаках, которые Россия якобы производит на страны НАТО, направлено на то, чтобы «оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы».

Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО о проведении гибридных атак против альянса

Кроме того, заметила Захарова, заявление является составной часть кампании по дезинформации, призванной отвести общественное внимание от реальных действий самого альянса.

В настоящее время проходят крупнейшие со времен «холодной войны» маневры НАТО Steadfast Defender, в ходе которых отрабатываются коалиционные действия против России, уточнила представитель ведомства.

«Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к «потенциальному конфликту» с нами», — подчеркнула Захарова.

Военные альянса в последние годы активно вовлечены в реальное противоборство с Россией: они не только поставляют вооружения ВСУ, но и снабжают их разведданными, позволяющими наносить удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, резюмировала дипломат.