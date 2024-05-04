В России отреагировали на атаку Крыма ракетами ATACMS

Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму американскими ракетами ATACMS, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре «Лентой.ру» он отреагировал на попытку атаковать полуостров этими снарядами.

«С точки зрения политико-дипломатической здесь многое уже делается, но надо иметь в виду, что до тех пор, пока все мировое сообщество не осознает опасность этих провокационных выходок, трудно будет обуздать аппетиты взбесившихся представителей этого неоглобализма. Они хотят на примере России показать, что именно они в доме хозяева. Во-первых, у них это не получится, во-вторых, эти эксперименты могут привести к огромной беде для всего человечества, и это надо максимально разъяснять. Что касается прикладных действий, то Министерство обороны и другие соответствующие структуры понимают, что к чему», — сказал сенатор.

Средства ПВО РФ сбили четыре ракеты ATACMS в Крыму

"Очень важно, чтобы не только мы с вами были озабочены такими преступными деяниями, но и чтобы круг тех в мире, кто категорически выступает против и решительно осуждает такого рода практику, [увеличивался]. (…) Наша задача — максимально усилить разъяснительную работу и объяснить людям, в том числе в странах НАТО, что эти проделки могут страшной бедой откликнуться в этих самих странах". Андрей Климов, российский сенатор

Как сообщило Министерство обороны, 4 мая над территорией Крыма средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре ракеты ATACMS.

ATACMS — американская тактическая баллистическая ракета с дальностью до 300 километров. Относится к классу «земля — земля». Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Киев намерен бить этими снарядами по территории Крыма.