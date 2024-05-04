Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО о проведении гибридных атак против альянса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией обвинения НАТО, что Россия якобы проводит гибридные атаки против стран альянса.
"Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего - дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", - указала она в комментарии в связи с обвинениями в адрес России в гибридных атаках на страны НАТО.