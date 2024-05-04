В Госдуме предупредили о подготовке Западом провокаций накануне инаугурации Президента РФ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки такого вмешательства накануне инаугурации Президента РФ. Об этом 4 мая сообщается в соцсети комиссии.

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О попытках повлиять на внутренние дела РФ рассказал председатель комиссии, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события», — приводится в сообщении заявление депутата.

Как отметил Пискарев, повлиять на ход выборов в РФ «наши геополитические противники» не смогли, так что теперь они пытаются создать «выгодную им медийную картинку» при участии «беглых оппозиционеров» и журналистов, финансируемых из-за рубежа.

«Соответствующие акции планируются у посольств РФ в странах ЕС и НАТО, активистам раздаются подготовленные листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами», — указал Пискарев.

Впрочем, по его словам, эти действия не окажут никакого влияния на ситуацию в России. Пискарев заверил, что инаугурация Президента пройдет в полном соответствии с законом и «при абсолютной поддержке наших граждан».

Выборы Президента РФ состоялись 15-17 марта, большинство россиян проголосовали за Владимира Путина. Инаугурация пройдет 7 мая. После этого правительство сложит полномочия, должен быть назначен новый премьер-министр, а затем начнется процесс формирования нового состава кабмина. Как писала «Парламентская газета», кандидатуру нового премьера Госдума может утвердить уже 10 мая — если получит соответствующее представление от Президента.