По новым критериям призыва на военную службу на Украине, где начнут призывать в том числе больных ВИЧ, раком и граждан с психическими заболеваниями, в украинскую армию можно призвать президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», - подчеркнул Володин.

По его словам, в верхах Украины авторы соответствующей инициативы «отсидятся» в кабинетах, в то время как обычные граждане страны будут использованы властями в качестве «расходного материала».

Он отметил, что такие инициативы стали следствием нехватки военнослужащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также переболевшие туберкулезом стали пригодными для службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Изменения вступают в силу с 4 мая. Теперь украинской армии подходит человек с бессимптомным течением ВИЧ, а в ТЦК (аналог российского военкомата) можно попасть на стадии «иммунной субкомпенсации», то есть когда организм уже самостоятельно не справляется с болезнью.

Также ВСУ будут принимать призывников с хроническим вирусным гепатитом, раком в ремиссии или же медленно прогрессирующим. В списке еще появились пациенты с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени. В документах указано, что на службу возьмут и женщин, у которых беременность протекает без осложнений.