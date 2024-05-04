Эксперт: Сражающаяся с санкциями Россия служит примером для Китая

Россия, как держава, подвергшаяся наибольшему санкционному давлению за всю историю, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала «невероятные навыки выживания», сообщает NIKKEI ASIA со ссылкой на старшего научного сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Филиппа Иванова.

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По его словам, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль для Пекина по защите своей экономики от конкурентной стратегии США. Эксперт считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы «американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой».

«Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада», — заявил Иванов.

Что часто упускается из виду, так это роль, которую Москва играет в геоэкономических планах Пекина. По мере расширения двусторонних торгово-экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии Вашингтона по снижению рисков, заключает издание.