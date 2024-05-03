Москва потребовала от Финляндии доступ к задержанным россиянам

Российское посольство в Финляндии направило в МИД страны требование предоставить консульскому отделу доступ к задержанным россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали в пресс-службе дипмиссии, в финский МИД была направлена соответствующая нота.

«Посольство направило в МИД Финляндии ноту с требованием о незамедлительном установлении связи наших консульских сотрудников с российскими гражданами и последующем предоставлении к ним консульского доступа», — рассказали в российском посольстве.

Помимо этого в дипмиссии подчеркнули, что дипломаты обратились в полицию Финляндии сразу после задержания россиян. На данный момент эти запросы остались без ответа.

«Поддерживаем контакты с родственниками задержанных, намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов российских граждан», — сообщили в посольстве.

Ранее в Финляндии арестовали трех россиян по делу о вывозе товаров двойного назначения.