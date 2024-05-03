В МИД России прокомментировали возможный выход Армении из ОДКБ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала возможный выход Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Lenta.ru

«Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии, а также безопасности ее государств - членов», - отметила дипломат, отвечая на вопрос о возможности выхода Армении из организации. ТАСС

До этого в ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, при таком развитии событий баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать. Газета.Ru