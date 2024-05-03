Вооружения, поставленные на Украину, уже появляются в странах Запада. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. ТАСС

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это [поставленное Украине] оружие», — отметила дипломат. Lenta.ru

Граждане стран Евросоюза и США не застрахованы от того, чтобы стать жертвой этого оружия и идеологий, привитых Киеву Западом, отметила представитель внешнеполитического ведомства. Газета.Ru