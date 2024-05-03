Запад не обратил внимание на трагедию в Одессе в 2014 году, поскольку события не были разыграны и там пострадали реальные люди. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, который транслировали в официальном канале ведомства на Rutube.

Дипломат отметила, что представители стран Запада и международных организаций равнодушно отнеслись к произошедшему в Доме профсоюзов.

«Есть имена каждого, кто погиб. Есть их родственники, которые могут и могли бы все эти годы рассказывать зарубежным корреспондентам и руководителям международных организаций страшные истории гибели своих детей. Уже изданы книги памяти об этой страшной трагедии. И что?», — задалась вопросом Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что представители ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других организаций ни разу не побывали в Одессе у Дома профсоюзов, тогда как на провокацию в Буче «съехались все».

«Почему же они не обращали внимание? Не те люди погибли. <…> Потому что это подтвержденная фактами трагедия. Не разыгранный западниками сценарий, а реальная трагедия с реальными пострадавшими», — сказала Захарова.

Она также отметила, что появившаяся надежда на честное расследование с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдалась. Политик не смог выполнить своих обещаний по соблюдению законов на Украине, «как в этом, так и в других случаях».