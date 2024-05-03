Российский дипломат ответил в МИД ФРГ на обвинения в причастности к кибератаке

Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ), категорически отверг обвинения германской стороны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Берлине. ТАСС

«Временный поверенный в делах России в Германии был вызван в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ 28», – объяснили в посольстве. Москва24

До этого представитель МИД ФРГ заявил, что в Германии есть свидетельства того, что серверы, в том числе электронной почты немецких компаний, пострадавших от «кибератак со стороны России», были взломаны. Газета.Ru