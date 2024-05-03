Самое важное для Путина: что сказал Песков на встрече со СМИ

У президента РФ Владимира Путина низкий антирейтинг в оценке его работы, россияне доверяют ему. URA.RU приводит все, что сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Россияне положительно оценивают работу Путина

Социологи усматривают незначительные колебания в тенденции оценки работы Владимира Путина. Однако она стабильно сохраняется в положительном ключе, антирейтинг у главы РФ низкий.

«Удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что делает, и знает, что нужно делать дальше. Россияне верят ему, и это важно», — заявил Песков.

Слова Кэмерона, касательно права Украины на удары по РФ, очень опасны

Песков отметил, что слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Киев может бить по России, являются очень опасными. Это может привести к эскалации уже существующего конфликта.

Военное сотрудничество РФ и Африки

Обе страны заинтересованы в военном сотрудничестве после захода российских войск в Нигер. Отношения между ними продолжат развиваться.

Настрой в Кремле перед инаугурацией Путина

В Кремле сохраняется рабочее настроение. Так Песков оценил обстановку за четыре дня до официального вступления Владимира Путина на пост президента.

Жалобы о том, что РФ якобы глушит сигналы GPS в Балтии, надо перенаправить Минтрансу

Страны Балтии жалуются на то, что Россия глушит сигналы GPS на их территории. Это следует переадресовать Минтрансу РФ, однако в целом это является вопросом авиационной безопасности РФ.

Заявление Макрона о вводе войск на Украину является опасным

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона насчет отправки войск в Киев является важным и опасным. В данном случае речь идет о возможности вовлечения Парижа в украинский конфликт.

В РФ много возможностей для бизнеса

Россия имеет множество возможностей для ведения собственного бизнеса. На данный момент открыто серьезное количество субъектов малого и среднего бизнеса. Этому помогает динамика развития экономики страны.

Пока неизвестно, где Путин встретит Пасху

Неизвестно, будет ли президент РФ принимать участие в Пасхальной службе в ночь с 4 на 5 мая. Песков отметил, что Кремль сообщит об этом своевременно.