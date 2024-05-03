В Кремле оценили заявление Кэмерона об ударах по России

Заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов британским оружием по России является проявлением «вербальной эскалации» и очень опасно. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Во время своего визита в Киев Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России с помощью британского оружия. Слова дипломата передало агентство Reuters, но позже публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию.

Reuters вернуло отозванную публикацию с оправданием ударов ВСУ по России

По мнению официального представителя Кремля, высказывание Дэвида Кэмерона стало еще одним «очень опасным заявлением».

«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании. Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта», - пояснил Дмитрий Песков.

Он отметил, что такая тенденция «нагнетания напряженности» потенциально представляет угрозу «для всей архитектуры европейской безопасности» и вызывает обеспокоенность Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. В интервью изданию The Economist французский лидер назвал условием отправки войск прорыв российскими войсками «линии фронта» и просьбу со стороны Киева.