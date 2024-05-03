В Кремле прокомментировали заявления о российских военных на базе США в Нигере

Россия развивает отношения со странами Африки во всех отраслях, в том числе оборонной. Так заявления о прибытии российских военных на американскую базу в Нигере прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские военные разместились на занятой войсками США военной авиабазе 101. Это произошло на фоне требования властей африканской страны о выводе тысячи американских военных из Нигера. Россияне используют отдельный ангар, однако территория авиабазы достаточно небольшая, из-за чего войска двух стран оказались в непосредственной близости.