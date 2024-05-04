Глава Минобороны Италии не видит пользы в нагнетании Францией напряженности вокруг Украины

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что повторные высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона касательно возможной отправки войск на Украину приносят не пользу, а только нагнетают напряженность.

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"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряженность", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera.

Он напомнил, что Италия "абсолютно точно" не рассматривает вариантов прямого участия своих военнослужащих в конфликте на Украине. По оценке Крозетто, такого рода действия приведут только к тому, что "спираль конфликта продолжит раскручиваться, набирая обороты, что не принесет пользы и самим украинцам". Министр призвал заинтересованные стороны сделать "все возможное, чтобы добиться перемирия".

2 мая Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта. По словам Макрона, многие страны поняли подход Парижа и согласились с его позицией на этот счет. Ранее французский президент уже не исключал возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону специальной военной операции (СВО). По оценке директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе речь идет о переброске около 2 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией. Песков добавил, что Россия продолжит СВО на Украине до достижения всех поставленных целей.