МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет РИА «Новости».
Соответствующая карточки розыска появилась в базе ведомства.
В карточке на украинского лидера указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.
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В карточке на Порошенко также отмечается, что он разыскивается по статье УК. В ней также указано место рождения разыскиваемого — город Болград, Одесская область Украины.
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