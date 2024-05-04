МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского по уголовной статье
МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства.
В карточке на Зеленского указаны: дата рождения - 25 января 1978 года; место рождения - Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина; национальность - украинец.
Песков: участь Зеленского однозначно предрешена
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы данных МВД РФ.
Фигурантом какой именно статьи является украинский президент, не уточняется.