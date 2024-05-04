МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по уголовной статье. Это следует из базы данных ведомства.

В карточке на Зеленского указаны: дата рождения - 25 января 1978 года; место рождения - Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина; национальность - украинец.

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из базы данных МВД РФ.

Фигурантом какой именно статьи является украинский президент, не уточняется.