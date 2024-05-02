Слуцкий рассказал о планах усилить защиту Крымского моста

Глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на Крымском мосту усилят охрану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Слуцкий прокомментировал сообщение в социальной сети от посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса — содержание поста намекало на подготовку новых ударов по Крымскому мосту. Кроме того, посол посоветовал «сфотографироваться на Крымском мосту, пока есть время». Это сообщение также поддержал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, который опубликовал пост «шести типов мостов на 2024 год» — на месте «Керченских мостов» Кислица поставил пустую картинку.

По словам Слуцкого, такой обмен постами является «обсуждением террористических планов на государственном уровне».

«На псевдодипломатическом поприще на сей раз отличился постпред Украины при ООН Сергей Кислица, который решил повторить упражнения литовского посла в Швеции в соцсетях с намеками на уничтожение Крымского моста. Коллективные шизоидные фантазии! Мост – важнейший объект гражданской инфраструктуры, он надежно защищен, охрана будет только усилена», — заявил он.

Ранее посол Литвы в Швеции намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.