Путин повысил в звании замкомандующего группировкой «Восток»

Заместитель командующего группировкой войск «Восток» Олег Лучанский получил звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого документ присваивает звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки Вооруженных сил России, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

В этот же день Путин наградил Вячеслава Гладкова, губернатора подвергающейся обстрелам Белгородской области, орденом Мужества. В документе отмечается, что награда вручается за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».