Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину с целью ослабить Россию обречена. Москва24

По его словам, Украина как государство не представляет интереса для стран Запада — она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть ее ресурсы и разделить по кускам. RT на русском

Также он считает, что Макрон рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил французов на смерть. Российская газета