В посольстве РФ отреагировали на решение не приглашать Россию на мирную конференцию

Россия ознакомилась с решением Швейцарии не приглашать ее на мирную конференцию по Украине в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берне.

Там отметили, что обсуждать урегулирование конфликта без Москвы бессмысленно.

«Приняли к сведению сообщение внешнеполитического ведомства Швейцарии. Наша позиция остается неизменной: без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла», – пояснили в диппредставительстве, отметив, что проведение так называемой мирной конференции на деле является лишь навязыванием киевской «формулы мира», которая является набором ультиматумов к России.

2 мая власти Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, запланированную на 15-16 июня.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирная конференция по Украине без участия РФ позволит договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.