Марков рассказал, почему Грузию в любом случае не примут в НАТО

США целенаправленно откажут Грузии во вступлении в НАТО, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Принятие этого закона, по мнению спикера, станет серьезным препятствием для вступления Грузии в Североатлантический альянс и Евросоюз.

— Об этом сами европейские и американские чиновники заявляют во всеуслышание. Если даже Грузия не примет этот закон, то все равно не видать ей членства в этих международных организациях, — сообщил спикер.

Политолог уточнил, что ЕС и Америка запрещают принимать закон об иноагентах грузинским властям.

— Потому что Вашингтон считает, что такие законы могут принимать только США, а страны третьего мира по примеру Грузии не имеют никакого права это делать. Более того, закон об иноагентах, который собирается принять Тбилиси, на 90 процентов повторяет американскую версию и где-то на 70 процентов — российскую, — пояснил собеседник «ВМ».

Спикер напомнил, что именно Штаты первыми начали применять соответствующую норму и решили, что никто другой ее использовать не может:

— Но самое странное то, что американцы не допустят Грузию в альянс, потому что у этой страны есть конфликтные территории.

Более того, США сделают все возможное, чтобы вновь ввергнуть Грузию в войну с Абхазией и Осетией, чтобы еще сильнее оттянуть момент вступления в НАТО, заключил Марков.

В Грузии продолжается процесс рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на резкую реакцию общества. 1 мая парламент проголосовал за закон уже во втором чтении, его поддержали 83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта». Рассмотрение закона проходило на фоне массовых протестов, перешедших в погромы.