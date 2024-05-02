Захарова посмеялась над заявлением Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в новом интервью назвал два условия для отправки войск страны на Украину, руководствуется «днями недели» при планировании подобных заявление. С таким объяснением поведения французского лидера выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Газета.Ru

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него - цикл такой», - сказала Захарова. ТАСС

Ранее Макрон подтвердил, что Франция по-прежнему рассматривает возможность ввода войск на Украину. По его словам, поводом для этого может стать просьба Киева на фоне прорыва фронта российской армией. При этом он отметил, что «многие страны ЕС» разделяют подход Франции к этому вопросу. Российская газета